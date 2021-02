Primo giorno di scuola per gli studenti del primo ciclo dopo la pausa imposta dalle restrizioni di Musumeci e di De Luca. Si torna in aula tra pioggia e polemiche. Cgil contro gli assessori Musolino e Tringali. Il mondo della scuola, intanto, rimane diviso tra chi vuole la dad e anche le superiori in presenza.

