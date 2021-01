Si allentano i controlli per il Covid, a Novara di Sicilia tornano in strada le “vacche sacre”

Il grido d’allarme sulle “vacche sacre” lanciato nel 2019 dal sindaco di Novara di Sicilia Gino Bertolami con una lunga intervista alla Gazzetta del Sud, nei fatti è rimasto purtroppo inascoltato. Tanto che ieri sera alcuni animali hanno pericolosamente percorso in lungo e in largo le strade del paese, mettendo a rischio la circolazione e l'incolumità dei residenti.

L'anno scorso il prefetto Maria Carmela Librizzi aveva recepito la denuncia di Bertolami, e aveva tenuto un Comitato per l’ordine e la sicurezza con tutti gli attori istituzionali e parecchi sindaci della provincia, adottando misure straordinarie e una serie di controlli mirati. Ma l'emergenza sanitaria di questi mesi ha fatto probabilmente nuovamente allentare le maglie dei controlli.

Un intero paese - aveva raccontato amaramente Bertolami - è ostaggio delle “vacche sacre” della mafia e della criminalità, dove alcuni allevatori che occupano abusivamente terreni da decenni senza pagare un euro, se ne infischiano della legge e fanno “pascolare” gli animali giorno e notte perfino in pieno centro, distruggendo tutto: «Dopo le mie denunce - aveva detto -, contro chi vuole condizionare la convivenza civile, le istituzioni mi hanno lasciato solo a lottare per ristabilire la legalità, ma io non mi arrendo e vado avanti».

