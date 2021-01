Centro Covid a Messina, idea Don Orione

137 il numero dei contagi ieri a Messina, questo quanto riferito dal bollettino regionale diramato dall'assessorato alla salute.

In realtà la cifra rispetto ai giorni scorsi è scesa abbondantemente se si pensa che solo il 12 gennaio erano 331 i positivi.

Se le cifre complessivamente scendono ci sono situazioni da tenere strettamente sotto controllo come i contagi in strutture sensibili come le case di riposo.

Oggi tre anziani positivi si sono aggiunti ai 6 di qualche giorno fa nella Rsa del Don Orione.

Un'ala della struttura del Centro città potrebbe diventare un centro di ospitalità per i malati Covid come richiesto dall'Asp.

