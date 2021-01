La guerra al Covid si combatte in tutti gli ambienti, dagli uffici alle case di riposo, dalle Rsa agli ospedali. In questi giorni grande preoccupazione si sta vivendo per la RSA del Don Orione dove si sono contagiati al Covid 6 anziani e 3 operatori. Anche nella prima circoscrizione uffici chiusi per Covid.

© Riproduzione riservata