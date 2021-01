Ultimi test domani per lo screening voluto dal Comune e dall'Asp. Oltre 5000 tamponi, una ventina di positivi. Scarsa la partecipazione rispetto ad una platea che supera i trentamila soggetti. Non si è andati oltre il 10%.Si lavora ad un punto fisso al Gazometro per la riapertura ormai vicina.

