Draga al lavoro anche stamattina per liberare dalla sabbia i fondali degli approdi di Tremestieri chiusi da domenica pomeriggio. Si punta a riaprirli entro 48 ore. Intanto la Uil Trasporti avanza una serie di proposte da attivare in caso di chiusura degli scivoli per salvaguardare i livelli occupazionali ed evitare l'affollamento dei tir in città.

