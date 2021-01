Il tablet che aiuta a guarire, l'iniziativa anche all'IRCCS di Messina

A Villa Contino, dove da giorno 21 sono stati aperti 15 posti per pazienti Covid a media complessità, si cerca in ogni modo di garantire assistenza sanitaria ma anche psicologica. E' partito, contestualmente all'apertura del reparto dell'IRCCS Neurolesi Piemonte, un servizio digitale attraverso una piattaforma nazionale nell’ambito del progetto ‘’Piazza WiFi Italia’’ in collaborazione con TIM e il Ministero dell’Innovazione. Gli psicoterapeuti Francesco Corallo e Giusy Maresca ci hanno portato in corsia Covid per illustrare e mostrarci questa bella iniziativa.

