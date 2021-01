Federica e la musicoterapia che fa cantare i pazienti dell'Irccs Neurolesi di Messina

Federica Impellizzeri è messinese, ha due lauree e la musica come terapia per malati neurologici e pazienti cerebrolesi. Ha svolto un “training” internazionale in Olanda e lo scorso settembre, dopo un corso intensivo in inglese, l'esame per ottenere la certificazione in modo da applicare queste competenze nell'ambito neurologico in Italia. Una grande soddisfazione per la professionista che armata di competenze, sorrisi e chitarra in spalla, continua a studiare e spera che il linguaggio della musicoterapia diventi universale.

