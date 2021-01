Continua il lento e inesorabile cammino dei contagi nella case di riposo per anziani. Ad essere interssata in maniera massiccia “I gerani” in via Trento. 10 ospiti sono stati trasferiti all'Opus, 3 a San Camillo. Intanto si sta riempiendo il reparto Covid a Villa Contino aperto da ieri pomeriggio.

