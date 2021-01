Screening nelle scuole a Messina, numeri bassi. L'appello degli alunni. IL VIDEO

La scuola si prepara alla settimana dello screening ma i numeri non sono affatto quelli che ci si sarebbe aspettati in una fase così delicata per la storia della città. Prima della ripresa delle lezioni in presenza, il comune e l’ufficio per l’emergenza Covid hanno programmato con la Regione una serie di tamponi a tappeto per tutte le scuole, dalle primarie alle superiori.

Si tratta di test volontari, giusto, ma che oggi sarebbero utilissimi per una ripartenza da un punto zero della comunità scolastica che ha vissuto questo autunno l’incubo degli isolamenti di classi interi per l’emersione di casi di positività. Entro oggi, almeno le scuole del primo ciclo, devono comunicare i numeri delle adesioni alla campagna preventiva che si svolgerà da sabato al Gazometro. Ma i primi sondaggi, sono chiari. Su un potenziale di 78.000 persone (studenti fra i sei e i 18 anni, i loro familiari e lavoratori della scuola) si rischia di avere un lista con due, forse tremila iscritti. Troppo pochi.

