Sei persone denunciate dalla Polizia Municipale per traffico di rifiuti speciali. Venivano abbandonati in via Don Blasco ed incendiati. L'ultimo caso, il 10 gennaio scorso quando erano state appiccate le fiamme ad una catasta di rifiuti. Ad incastrare i responsabili, una telecamera che ha ripreso tutta la scena.

© Riproduzione riservata