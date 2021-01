Messina in zona rossa: strade deserte e controlli a tappeto

Le ulteriori restrizioni del sindaco De Luca ad una Messina già in zona rossa cominciano a mostrare gli effetti. Stamattina strade deserte, negozi chiusi, spariti gran parte degli assembramenti che si erano registrati negli ultimi giorni. I cittadini messinesi stanno rispettando l'ordinanza sindacale che ha imposto ulteriori restrizioni. Tanti i controlli per le strade da parte delle forze dell'ordine. Resta tuttavia la preoccupazione per il futuro delle attività commerciali costrette ad abbassare le saracinesche.

