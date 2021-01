Covid a Messina, l'Irccs accelera sull'assistenza ai pazienti

Saranno attivi da mercoledì prossimo i 15 posti di media complessità per malati Covid a Villa Contino. Saranno ospitati soprattutto i malati neurologici che potranno essere poi seguiti anche al presidio di Casazza che arriverà entro un mese e mezzo a ospitare 78 posti letto. L'Irccs Piemonte si mette in gioco e lo ha già fatto con gli 8 posti di terapia intensiva già avviati nei giorni scorsi. Ecco come si sta organizzando per aprire il prossimo 20 gennaio questi altri 15 posti di degenza ordinaria Covid.

