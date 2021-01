Aumentano i contagi da Covid-19 nelle carceri siciliane.

A renderlo noto è il segretario generale aggiunto dell'OSAPP - Domenico Nicotra - che dichiara che allo stato attuale non è più possibile non prevedere con urgenza la previsione di sottoporre in tempi rapidi i poliziotti penitenziari al vaccino. Solo così si potrà limitare il fenomeno di contagi nelle carceri.

