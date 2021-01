All'Irccs Neurolesi uno studio sui pazienti che hanno avuto il Covid

Stanchezza, perdita di gusto e odorato, ansia, depressione, confusione mentale e disorientamento. Sintomi che in molte persone che sono guarite dal Covid permangono per mesi. Uno studio in questo senso è stato avviato dagli IRCCS italiani. Tra questi il Neurolesi di Messina che da lunedì prossimo studierà i pazienti Covid dall'inizio agli esiti, con la finalità di analizzare e recuperare queste funzioni. Abbiamo sentito in merito il responsabile scientifico dell'IRCCS Neurolesi, Placido Bramanti.

