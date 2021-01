Della situazione vaccini anticovid a Messina si è fatta tanta pubblicità all'avvio della campagna vaccinale ma oggi dei dati effettivi su quanti sono i vaccinati in città al momento non è dato sapere. Eppure ci sono medici che sono a contatto ogni giorno con i casi Covid che oggi non hanno potuto vaccinarsi. Niente somministrazioni alla cittadella della Salute. Il riferimento è per i medici del 118 che per fare il vaccino dovranno attendere.

