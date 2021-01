Messina, multato il ragazzo che aveva festeggiato il 2021 correndo nudo sul viale della Libertà

Le forze dell'ordine non hanno gradito. E così la simpatica e goliardica iniziativa del ragazzo che nella notte di Capodanno aveva festeggiato il nuovo anno, correndo in mutande sul viale della Libertà di Messina gridando: "Vaff...2020... E ricordatevi... Ce la faremo" è costata alla sua famiglia la multa di 400 euro (in realtà 280 perché pagata entro i cinque giorni) da parte della polizia municipale. Un fumogeno rosso in mano e una corsa lunga appena qualche decina di metri accompagnata alla frase liberatoria davanti ai residenti della zona, sorpresi e, allo stesso tempo, divertiti.

E' lo stesso ragazzo a darne notizia sui social: "E se tutta Italia ha applaudito, ricondividendomi e rendendomi virale, a quanto pare il potere forte di Messina non ha gradito che qualcuno rendesse famosa la città al posto suo e avesse più visibilità mediatica. Ha preferito chiudere gli occhi di fronte ai video di tutte le famiglie che hanno creato assembramenti, che sono uscite dopo la mezzanotte, che hanno sparato i botti o addirittura sparato colpi di pistola e sanzionare me che, senza creare assembramenti, a due passi dal portone di casa, per qualche secondo, ho voluto portare un messaggio di luce e speranza nell'anno più buio di sempre. PAZIENZA, SACRIFICHERÒ QUALCHE PAGHETTA , FORTEMENTE CONVINTO CHE ANCHE UN SOLO SORRISO STRAPPATO IN QUESTO MOMENTO STORICO VALGA TUTTO L’ORO DEL MONDO! E RICORDATEVI , CE LA FAREMO! Ps: il pagamento è già stato effettuato, spero che quei soldi servano per risolvere i veri problemi di Messina".

© Riproduzione riservata