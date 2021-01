Posti letto covid da aumentare a Messina

Occhi puntati sul reperimento dei posti letto negli ospedali cittadini. Si avvicendano le storie di difficoltà che si verificano alla ricerca dei posti letto. E mentre il Policlinico si organizza per accogliere i pazienti e garantire l'assistenza adeguata, anche il Piemonte ha aperto una sub intensiva Covid. Le problematiche sono avvalorate dalla comunicazione dell'Ufficio del Commissario straordinario per l’emergenza Covid che informa dell'avvio di un piano integrativo di potenziamento delle rete ospedaliera Covid.

