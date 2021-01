Messina, infettivologi e dirigenti medici: “Vaccinarsi per tornare alla normalità”

Mentre i contagi Covid aumentano, la relativa campagna vaccinale ha preso il via con gli operatori sanitari. Lorenzo Mondello, infettivologo e responsabile del Covid Hospital della clinica “Cappellani” di Messina, Antonio Albanese, dirigente medico U.O. Malattie Infettive “Papardo” e Antonio Versace, direttore Medicina d'urgenza Covid del Policlinico “Martino”, si sono già vaccinati. E hanno sottolineato proprio l'importanza della vaccinazione per tornare alla normalità incoraggiando la popolazione a fidarsi della scienza. Il processo, però, sarà graduale. E come hanno spiegato i professionisti, intanto, è necessario continuare a rispettare le regole anti-contagio. Cosa che non sempre è stata fatta, in particolare durante il periodo delle vacanze natalizie che ha portato ad una importante diffusione del virus in città.

