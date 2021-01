Sos posti Covid a Messina, scende in campo anche il Piemonte

E' emergenza per i posti Covid. Saturi Papardo e Cutroni Zodda. Con la contemporanea chiusura dell'ospedale di Milazzo per sanificazione si riversano al policlinico decine di ambulanze. Scende in campo anche l'azienda Ircss Piemonte. Attivati i primi otto posti di terapia semi intensiva. Entro 48 ore 15 posti ordinari.

Quello che si temeva è accaduto. Quello che aveva più volte ipotizzato il sindaco De Luca si è avverato. Precipita la situazione contagi e ricoveri. Lunghe code da ieri al Policlinico dove i medici stanno facendo i salti mortali. Ambulanze in attesa per ore. Ad aggravare la situazione la chiusura dell'ospedale di Milazzo per l'attività ordinaria.

