Potrebbe cambiare tutto per la ripresa delle lezioni in presenza. Il sindaco De Luca stamani ha annunciato che intende chiudere le scuole fino al 31 gennaio per poi riprendere gradualmente con materne e asili nido. Anche il Comitato tecnico scientifico potrebbe consigliare la ripresa delle lezioni in classe per le scuole superiori da febbraio.

