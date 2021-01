Messina, un "treno" di solidarietà per il centro "Buon Pastore"

La generosità della città di Messina continua a manifestarsi nei gesti concreti. Prova ne è quanto avvenuto, in questi giorni di feste natalizie, al Centro Buon Pastore di via Calvi dove è stata avviata l'iniziativa “Un trenino per il Buon Pastore”, la raccolta di giocattoli per i bambini bisognosi. Un exploit che ha riempito di gioia i responsabili di Terra di Gesù onlus. Ma l'emergenza Covid ha fatto crescere la povertà sanitaria su cui adesso si concentreranno gli sforzi.

© Riproduzione riservata