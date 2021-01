Messina, all'Irccs Neurolesi arrivano altre 600 dosi di vaccino

Altri tre lotti di vaccino anti Covid della Pfizer sono arrivati stamani al centro Neurolesi Irccs di Messina. Ogni lotto contiene 195 dosi. Le scorte saranno somministrate sia nella struttura con sede sui Colli Sarrizzo sia negli altri presidi ospedalieri in base alle direttive del Ministero della Salute. Il direttore scientifico dell’Irccs Bonino Pulejo, Dino Bramanti, spiega come viene gestito il farmaco una volta arrivato con il corriere scortato dalle forze dell’ordine, come avviene il trasferimento in altri ospedali della città e come si predispone la seconda inoculazione alla quale ogni persona vaccinata deve sottoporsi dopo 21 giorni.

© Riproduzione riservata