Il centro Nemo Sud e il cuore di Messina

Si è chiusa con grandi riscontri la campagna di NeMo Sud “Le parole per dirlo”. Una challenge sui social network che ha coinvolto sostenitori, pazienti e loro familiari così come anche aziende, pronte a donare al Centro importanti somme di denaro, nonostante le difficoltà portate dal Covid 19.

Dalla politica cittadina sono arrivati i video messaggi del sindaco Cateno De Luca, del rettore Salvatore Cuzzocrea, degli onorevoli Elvira Amata, Matilde Siracusano, Francesco D’Uva, del capo di gabinetto vicario dell’assessorato alla Salute Ferdinando Croce, ma anche di Franco De Domenico, Gianpiero D’Alia e dei consiglieri comunali Alessandro Russo e Massimo Rizzo.

E ancora giornalisti, editori, avvocati, docenti universitari, artisti, dj, speaker radiofonici, imprenditori, chef, medici, farmacisti, rappresentanti di circoli e associazioni di volontariato, rappresentanti degli ordini professionali, così come studenti e tanti altri messinesi. In molti hanno colto l’occasione per raccontare la loro esperienza al fianco del centro, sfidando altri amici a fare lo stesso e trovare “le parole per dirlo”.

Importante testimonianza di fiducia ed affetto quella riservata a NeMo Sud da pazienti e da familiari di pazienti, così come non è mancato il supporto dei presidenti delle associazioni nazionali: Aisla Onlus con Massimo Mauro, Famiglie Sma con Anita Pallara e Uildm con Marco Rasconi 10.000 euro sono stati donati dalla Bernava spa che ha partecipato alla challenge con il volto di Carmelo Smiroldo, portavoce dell’azienda; 4.000 euro è il dono del Rotary E-club Colonne d’Ercole e Fondazione Mediolanum; Gentile Group, ha promosso “La bellezza del dono” nei numerosi punti vendita: parte di quanto ricavato dalla vendita delle gift card verrà devoluto al Centro.

Questi doni, ed il supporto delle tante persone che hanno partecipato alla challenge, sarannodi grande sostegno per NeMo Sud che ha come scopo la presa in carico globale delle persone con malattie neuromuscolari, come la Sla, la Sma e le distrofie muscolari. Per chiudere la challenge e ringraziare, NeMo Sud ha messo insieme le voci ed i volti dei partecipanti alla challenge in un emozionante video che è visibile sulla fanpage facebook dell’ente.

