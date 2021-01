I pronto soccorso degli ospedali cittadini stanno vivendo giorni di grande difficoltà a causa del Covid. Stanotte caos alle accettazioni per una situazione di saturazione in tutti gli ospedali della provincia. A farne le spese anche i pazienti gravi che non hanno il Covid che trovano i PS chiusi. Un paziente in codice rosso non Covid è finito a S. Agata di Militello.

