E' ancora in bilico la riapertura delle scuole, tanto quella dei comprensivi quanto quelle delle superiori anche se la ministra Azzolina insiste per il ritorno in aula da giovedì che diventa venerdì in Sicilia. Nessuna relazione ancora dall'Asp. Tamponi dalla prossima settimana al Gazometro tanto per i comprensivi che per le superiori. Pronto il piano straordinario dell'Atm che prevede l'utilizzo sperimentale per i primi giorni di 6 autobus gran turismo privati.

