Messina, l'appello del prof. Squadrito: vacciniamoci per il bene della comunità

Il prof. Giovanni Squadrito, direttore UOC di Medicina Interna dell'AOU Policlinico "Martino" è stato tra i primi medici messinesi a sottoporsi al vaccino contro il coronavirus. Come ha spiegato il prof. Squadrito il vaccino di Pfizer, quello già in fase di somministrazione che agisce tramite Rna messaggero , non registra particolari effetti collaterali. Eventuali sintomi influenzali lievi sono segno che il sistema immunitario si è attivato.

Squadrito ha sottolineato l’importanza di vaccinarsi per il bene della propria salute e per quello della comunità.

© Riproduzione riservata