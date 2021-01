E anche il direttore sanitario dell’Asp di Messina, Dino Alagna, che si è vaccinato per primo per dare l'esempio, è dello stesso avviso. "I giovani operatori sono maggiormente sensibili al problema, hanno vissuto in prima linea l'emergenza e ne hanno compreso la gravità. Perciò la loro partecipazione sarà massima. Noi intanto abbiamo i frigoriferi piieni, contiamo di tenere aperti i centri vaccinali anche il sabato e la domenica, per far decollare la campagna".

© Riproduzione riservata