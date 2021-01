Messina, all'Asp le prime vaccinazioni. Il giovane medico La Fauci: "Non esitate"

Prime vaccinazioni anti-Covid oggi all’Asp di Messina. Dodici gli operatori che si sono sottoposti alla somministrazione, negli uffici della direzione sanitaria. Molti i giovani, sanitari delle Usca e della “prima linea” dell’emergenza. La campagna da domani entrerà nel vivo, con un’accelerazione in tutte le aziende sanitarie di Messina. Le sensazioni di una delle prime operatrici, la giovane Laura La Fauci, che invita tutti coloro che sono impegnati nella lotta al Covid a non avere esitazioni nel vaccinarsi.

E anche il direttore sanitario dell’Asp di Messina, Dino Alagna, che si è vaccinato per primo per dare l'esempio, è dello stesso avviso. "I giovani operatori sono maggiormente sensibili al problema, hanno vissuto in prima linea l'emergenza e ne hanno compreso la gravità. Perciò la loro partecipazione sarà massima. Noi intanto abbiamo i frigoriferi piieni, contiamo di tenere aperti i centri vaccinali anche il sabato e la domenica, per far decollare la campagna".

© Riproduzione riservata