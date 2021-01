Nudo per strada a Messina... fugge dal 2020: “Vaff... Ce la faremo”. IL VIDEO

Corre in mutande sul viale della Libertà di Messina per "salutare" il 2020 con una frase: "Vaff...2020... E ricordatevi... Ce la faremo".

Un fumogeno rosso in mano e una corsa lunga appena qualche decina di metri accompagnata alla frase liberatoria: è così che un giovane messinese ha voluto "festeggiare" il Capodanno condividendo il momento con i residenti della zona, sorpresi e, allo stesso tempo, divertiti di un gesto che in poco tempo ha fatto il "giro" della città trasformandosi in un modo per augurare un 2021 migliore.

© Riproduzione riservata