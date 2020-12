Messina, il bilancio 2020 del sindaco De Luca: dal risanamento all'inchiesta sull'Amam

Il sindaco Cateno De Luca traccia il consueto bilancio di fine anno con la stampa, affrontando quelli che sono stati i principali temi che hanno tenuto banco durante il 2020: risanamento, lo scontro con l’Asp e anche l’inchiesta nella quale il primo cittadino risulta indagato per abuso d’ufficio.

Sull’inchiesta ha detto che vorrà andare a fondo per capire chi nel Palazzo possa aver modificato e conservato bozze di documenti mai pubblicati. “Mi è stato contestato come mai abbia modificato una nomina all’Amam decisa secondo i documenti in possesso dell’autorità giudiziaria, il 18 giugno del 2018, quando mi sono insediato a Palazzo Zanca solo sei giorni dopo”.

Sul suo futuro politico il primo cittadino ha poi dichiarato: "Sgombriamo il campo da equivoci, non sono in corsa per la presidenza della Regione. Se i messinesi vorranno lavoreremo sul nostro programma per 10 anni".

