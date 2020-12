Ecco “vacciniAMOci”, l'appello per la sensibilizzazione

Un infettivologo, un anestesista, un medico famiglia, una biologa ed una farmacista. Sono le figure-simbolo del mondo sanitario messinese che si sono unite, nell’ambito dell’emergenza covid, per lanciare l’appello “vacciniAMOci”. Il video, promosso per supportare soprattutto a livello locale la campagna vaccinale contro il coronavirus avviata in Italia, è stato realizzato nell’ambito del progetto di comunicazione sociale #libertàdisalute ideato e diretto dalla giornalista Lilly La Fauci. A lanciare l’appello anche il Capo di Gabinetto Vicario dell’Assessorato per la Salute della Regione Siciliana Ferdinando Croce. Lo spot, finalizzato a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di vaccinarsi appena possibile contro il coronavirus, segue i video già promossi la scorsa estate nell’ambito della campagna di prevenzione #mettiamolamascherina. Un progetto di comunicazione sociale dal nome emblematico “Libertà di Salute”, che punta ancora una volta a far riflettere sull’importanza del rispetto per la salute propria e altrui nell’ambito dell’emergenza covid e più in generale nella vita di tutti i giorni, oltre che sulla fiducia nella scienza e nella ricerca che porteranno il mondo fuori dalla pandemia.

Nel video, in ordine di apparizione, oltre a Lilly La Fauci, collaboratrice Gazzetta del Sud, il prof. Gianfranco Pellicanò, infettivologo – Policlinico “G. Martino”; Giacomo Simeone, anestesista Papardo – membro task force Protezione Civile Covid19; Andrea Alvaro, medico di famiglia; Agnese Gugliandolo, biotecnologa – IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”; Carmela Brancato, farmacista; Ferdinando Croce, capo di gabinetto vicario - Assessorato della Salute Regione Siciliana.

