Dal letto del reparto Covid il grido di chi vive in baracca a Messina: "Dateci una casa vera"

La signora Rita Caruso vive da 30 anni in una delle baracche di via Discesa cuore di Gesù, nel rione messinese di Giostra, uno tra i più colpiti dall'emergenza Coronavirus. Tutta la sua famiglia è positiva, il marito 57enne è non vedente. Lei, dopo un peggioramento, è stata ricoverata la notte della vigilia di Natale.

Da un letto del reparto Covid ha lanciato un appello alle istituzioni: "Per favore aiutateci, vogliamo anche noi avere il diritto di un alloggio dignitoso, perché non si può vivere così".

