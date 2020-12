Covid nella baraccopoli di Messina, sono sette i positivi a Giostra

Sono sette i positivi al tampone molecolare effettuati nelle baraccopoli di via Cuore di Gesù. Domenica scorsa, dopo che al tampone veloce erano risultati positivi otto abitanti, erano arrivate le squadre dell'Asp. Quindici i soggetti da sottoporre al test. Una donna che abita in quella favelas è ricoverata da alcuni giorni al policlinico al reparto Covid. Alla fine sette positivi e sei negativi. Due le persone che si sono rifiutate di sottoporsi al test.

La situazione delle baracche, sia quelle di Via Cuore di Gesù che quelle di Fondo Fucile, dove è stato individuato un positivo, preoccupa non poco sia Arisme, la società per il risanamento che l'Asp.

Intanto oggi è stata pubblicata la graduatoria B relativa all'assegnazione delle 37 case destinate ad altrettante famiglie di Fondo Fucile. Dieci giorni di tempo per le osservazioni, ma il Covid frenerà i tempi per la scelta.

© Riproduzione riservata