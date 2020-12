Un drive-in in pianta stabile all'ex gasometro per scuole cittadine operativo dalle 8 alle 20 di ogni giorno. E' questa l'ipotesi a cui sta lavorando la struttura commissariale per l'emergenza Covid in piena sinergia con l'Assessorato regionale alla Salute. Intanto proseguono gli ingaggi dei nuovi professionisti che lavoreranno all'ufficio del commissario. Decine di domande per l'ufficio stampa. Nominata una commissione che valuterà i titoli.

