Messina, drammatico incidente a Rometta. Le immagini choc - VIDEO

Uno spettacolare incidente si è verificato nella giornata di ieri, Santo Stefano, a Rometta Marea in prossimità dello svincolo autostradale. Il conducente di una Lancia Y, che sopraggiungeva in direzione Palermo, ha perso improvvisamente il controllo (per cause in fase di accertamento) e l'utilitaria si è schiantata contro un'autovettura parcheggiata di fronte una polleria del posto. Sia il conducente che il passeggero, non hanno riportato serie ferite, ma tantissima paura per un incidente che - come si vede dalle immagini - poteva avere conseguenze molto più gravi. Evidenti i danni per le due autovetture coinvolte.

