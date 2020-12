Controlli a Messina: scooter sequestrato, la reazione contro i vigili. VIDEO

La rabbia, la disperazione comprensibile, ma al contempo la presa d'atto che la legge è legge e va rispettata anche in momenti difficili come questi. La rabbia è quella di un messinese che stamattina è stato fermato dalle forze dell'ordine per un controllo e a cui è stato sequestrato lo scooter che utilizza per lavorare. Disperazione comprensibile, al cospetto dei vigili urbani che hanno comunque dovuto fare il loro lavoro.

Si tratta di uno dei controlli a tappeto svolti oggi dalle forze dell'ordine, come predisposto nei giorni scorsi. In occasione della seconda giornata di "zona rossa" fissata dal recente decreto anti-contagio per il periodo natalizio, le strade maggiormente trafficate e le piazze continuano ad essere presidiate dai motociclisti della Municipale. Per ogni spostamento è d'obbligo l’autocertificazione giustificativa.

