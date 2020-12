A piazza Cairoli arriva lo storico bus Atm, Babbo Natale distribuirà doni ai piccoli messinesi

Anche quest’anno il Cda di ATM Messina ha deciso di replicare l’esposizione dello storico autobus Fiat 405 Menarini del 1960 che ha prestato servizio fino al 1985. Addobbato a tema natalizio il bus sarà visitabile a piazza Cairoli dal 18 al 23 dicembre e i bambini messinesi potranno ricevere qualche piccolo omaggio da Babbo Natale.

Il bus d’epoca dell’ATM, un tempo appartenuto alla flotta SATS, aveva il numero aziendale 105. L’autobus può trasportare 68 passeggeri (20 posti a sedere e 48 in piedi), ed ha un motore FIAT tipo 203 a 6 cilindri con una potenza di 10676 cm³. Gli ultimi servizi che ha svolto a Messina sono stati in prevalenza nella zona sud della città come macchina sussidiaria della linea 9.

