Asp di Messina, la neo-commissario Furnari: "C'erano carenze, ma il personale è in arrivo"

A qualche giorno dal suo insediamento la neo-commissario per l'emergenza Covid dell'Asp di Messina Maria Grazia Furnari traccia un bilancio di quanto trovato all'interno dell'Azienda Sanitaria Provinciale messinese e dei passi da compiere per risolvere le criticità che si sono registrate in città nella gestione dell'emergenza Covid. "C'era sicuramente una grave carenza di personale, ma adesso arriveranno nuove immissioni. Col Comune? Spero di avere un buon dialogo" commenta la Furnari dopo i numerosi scontri che si sono registrati tra Palazzo Zanca e i vertici dell'Asp.

