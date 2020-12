Pullman in sosta nel pieno centro di Messina, insorgono i commercianti

Tre vie in pieno centro cittadino da alcuni giorni sono state trasformate in stalli di sosta per pullman dopo un'ordinanza siglata lo scorso maggio dagli uffici di Palazzo Zanca. Insorgono i commercianti delle strade che si intersecano con il viale San Martino basso e attraverso una petizione chiedono all'amministrazione comunale di revocare immediatamente l'ordinanza e individuare soluzioni alternative. Si tratta delle vie Terranova, del Vespro e Solferino.

"Non credo ci voglia un master in Ingegneria per capire che questa strada non è assolutamente idonea alla sosta di bus, siamo sepolti dentro le nostre attività, se non ci uccide il Covid ci uccidono i pullman" dice con rabbia la titolare di un'agenzia di viaggi della zona.

