Sosta di bus in centro a Messina, l'azienda di trasporti: anche noi danneggiati

Dopo le proteste di alcuni commercianti messinesi di via Del Vespro, insorti perchè davanti alle loro attività, con un'ordinanza comunale, sono stati realizzati degli stalli di sosta per pullman privati, anche l'azienda di trasporti precisa di essere stata danneggiata dal provvedimento del Comune. "Non si tratta di parcheggi, ma di stalli di sosta - scrive l'azienda - posizionati in una zona lontana dalla biglietteria e deteriore rispetto a quella della concorrenza. Abbiamo chiesto al Comune di trovare un'alternativa rispetto all'attuale ordinanza, ma senza ricevere risposta".

Intanto per un precedente spostamento degli stalli che doveva essere solo temporaneo, ma che si è prolungato nel tempo fino all'attuale provvedimento, la ditta ha presentato un ricorso al Tar e una denuncia alla Procura.

