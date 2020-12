Messina, un'altra anziana morta. Tutti trasferiti gli ospiti dell'Oasi di San Francesco

Diciassette persone sono morte dal 23 novembre ad oggi nella clinica San Camillo aperta ai malati di Covid. Un numero che non viene conteggiato nei report ufficiali che giornalmente vengono comunicati. Intanto un altro decesso oggi di un’anziana dell’Oasi di San Francesco.

A tal proposito sono stati tutti trasferiti alla clinica Cappellani gli ospiti dell’Oasi di S.Francesco oggetto di aspre critiche e vive preoccupazioni in queste ore a causa della sottovalutazione delle numerose positività al Covid degli anziani. Ieri i responsabili della struttura non hanno potuto fare a meno di ammettere, in un comunicato freddo e determinato diramato nella tarda mattinata la loro impotenza. Le stesse persone che avevano dichiarato qualche giorno prima la tranquillità della situazione, le stesse persone che avevano dichiarato all’Asp e alla Messina Social City che non avevano bisogno di nessuno. Numerose, ovviamente le proteste dei familiari degli anziani alcuni dei quali hanno pensato di rivolgersi persino ai legali.

© Riproduzione riservata