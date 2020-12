Il centro di Messina diventa un parcheggio per pullman, insorgono i commercianti

Tre vie nel centro di Messina dallo scorso maggio sono state trasformate in parcheggi per pullman dopo un'ordinanza emanata dal dipartimento Viabilità del Comune. Commercianti e residenti del viale San Martino basso in rivolta, hanno sottoscritto una petizione per chiedere all'amministrazione comunale di revocare immediatamente l'ordinanza e individuare soluzioni alternative. Si tratta delle vie Terranova, Del Vespro e Solferino.

"Le nostre vetrine sono sepolte dai pullman - racconta una commerciante, responsabile di un'agenzia di viaggi in via Del Vespro, siamo già massacrati da questo virus, se non ci fa chiudere il Covid, ci fanno chiudere i pullman. Abbiamo chiesto lumi al Comune e l'assessore alla Mobilità Salvatore Mondello ci ha risposto che non sapeva nulla di questo provvedimento e ha chiesto agli uffici comunali di individuare una soluzione alternativa che, però, ancora non c'è. Nel frattempo - conclude la commerciante - noi respiriamo gli scarichi di questi pullman e i nostri negozi sono letteralmente oscurati e non vediamo neanche l'ombra di un cliente".

