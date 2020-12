Ancora Covid nelle case di riposo di Messina, il Comune promette controlli

Continua ad essere delicata la situazione delle case di riposo messinesi. All'Oasi di S.Francesco ieri è deceduta un'anziana e si registrano diverse difficoltà nella struttura di Tremonti dove c'è un focolaio Covid. Tutto è iniziato l'8 dicembre ma ancora gli anziani non sono stati trasferiti. Quanto sta accadendo all'Oasi S. Francesco è l'esempio ennesimo ed eclatante di come i provvedimenti non scattino immediatamente. Ma dall'Asp sostengono che il Covid non sia stato la causa del decesso. Lenti gli aiuti verso la comunità colpita duramente dall'infezione. L'assessore Calafiore ammette le difficoltà del sistema e promette controlli sulle residenze per anziani. Su 8 sacerdoti 5 sarebbero positivi alla comunità salesiana di via Lenzi, due i sacerdoti ricoverati.

