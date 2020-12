Messina, in un video la magia (e il degrado) della Zona Falcata

«Ognuno deve fare la propria parte per quel che riguarda la Zona Falcata di Messina, noi proponiamo una graduale utilizzo di questa area. D’altronde se noi pensiamo di aspettare che tutta la zona vanga bonificata forse 15 anni non basterebbero». Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci oggi alla soprintendenza a Messina per parlare della zona Falcata, un parte di alto valore storico, paesaggistico, e culturale della città da anni abbandonata aspettando delle bonifiche. La Regione Siciliana ha anche diffuso un video che mostra le suggestioni di una delle aree più belle e antiche della città dello Stretto, abbandonata inspiegabilmente all'incuria e al degrado nonostante decenni di annunci e proclami.

«Se si riesce ad individuare un’area della Falcata - ha concluso Musumeci - che in tempi rapidi possa essere resa fruibile per il pubblico e i turisti, perimetriamola e noi siamo disposti ad intervenire sul piano della direzione dei lavori per quanto riguarda le opere di interesse culturale, ma anche con risorse finanziarie. Iniziamo intanto da qualche parte, non si può aspettare ancora anni».

