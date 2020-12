Era positivo ma è arrivato a Messina per prendere servizio presso una famiglia. E' stato bloccato ieri alla stazione. E' stretta sulle misure di contenimento relative a chi fa ingresso in Sicilia. Da lunedì operatIvo il drive-in per i tamponi tamponi per chi arriva a Messina e non li ha fatti. Stranieri sotto controllo: serie di verifiche verso la comunità cinese in città.

© Riproduzione riservata