La giovane bruciata a Messina che difende l'ex, ecco la ricostruzione

La ricostruzione dei fatti dell'aggressione ai danni di Ylenia Bonavera, la giovane messinese a cui l'ex Alessio Mantineo - secondo gli inquirenti - avrebbe buttato addosso della benzina procurandole ustioni di 2° e 3° grado. Dalla serata in discoteca al video in cui si vede Mantineo procurarsi della benzina nei pressi del quartiere Bordonaro (in cui abita la donna), dai primi soccorsi per la giovane vittima all'interrogatorio di garanzia con relativa custodia cautelare in carcere per Alessio Mantineo, emessa dal Gip in presenza di "gravi indizi di colpevolezza". Ma Ylenia resta convinta dell'innocenza di quello che ritiene essere l'uomo della sua vita.

