Alessio, il marittimo messinese "sequestrato" in Cina: "Siamo stremati, voglio tornare a casa"

Le parole del messinese Alessio Aliberti, secondo Ufficiale di navigazione presso il gruppo M.Bottiglieri (armatore di Napoli) che si trova a bordo della Mba Giovanni dal 27 dicembre 2019 e che dal 29 giugno è bloccato, per non dire "sequestrato" - al largo di Huanghua, nord est della Cina, insieme ad altri italiani. Su un'altra nave sempre in Cina, anche il crotonese Michele Cardamone, 22 anni.

Ieri i sindaci di Messina e Crotone (Cateno De Luca e Vincenzo Voce) insieme con i primi cittadini di Napoli, Monte di Procida, Procida, Sant'Agnello Vico Equense, Termoli e Pozzallo, hanno concordato di inviare un documento congiunto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, chiedendo «di intensificare tutti gli sforzi, anche diplomatici, per riportare alle loro case» i marittimi imbarcati da oltre un anno

Oggi il messaggio dalla nave in Cina alla redazione di Gazzetta del Sud digital dall'ufficiale e l'intervista alla fidanzata Valentina Santonoceto che lo aspetta, realizzata da Salvatore De Maria.

© Riproduzione riservata