Paura a Torre Faro, diverse imbarcazioni distrutte dalla mareggiata - VIDEO

A Torre Faro il maltempo ha colpito duramente la piccola comunità marinara. Ingenti i danni. Diverse imbarcazioni sono state trascinate in mare. Altre sono state sbattute dalla violenza delle onde sui massi frangiflutti che non hanno retto alla violenza della mareggiata. Le immagini postate su facebook dagli stessi pescatori sono drammatiche.

Gli abitanti tentano in maniera concitata di salvare il salvabile. Il consigliere della sesta circoscrizione Antonio Lambraio, allertato dagli abitanti del borgo, ha inviato una nota per pec alla Prefettura, al sindaco, al dipartimento di protezione civile, al commissario straordinario per il dissesto idrogeologico.

Lambraio chiede interventi immediati per mettere in sicurezza quella porzione di territorio messa a dura prova dal maltempo e già fortemente provata dai danni causati dalla pandemia che hanno danneggiato il settore della ristorazione su cui si basa gran parte dell'economia di Torre Faro. Lambraio lancia l'allarme: la violenta mareggiata ha di fatto spazzato via la barriera di massi frangiflutti. La prossima mareggiata troverà il villaggio senza alcuna protezione.

© Riproduzione riservata