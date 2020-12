Maltempo a Messina, chiuso il porto di Tremestieri

Ancora una volta chiuso il porto di Tremestieri, a causa delle cattive condizioni meteo le navi sono state dirottate al porto storico e alla rada San Francesco . “Per la seconda volta in meno di dieci giorni l’approdo a sud viene fermato dalle avverse condizioni meteo. Siamo solo all’inizio della vera stagione invernale, la UilTrasporti rinnova la richiesta degli interventi proposti agli enti preposti per non penalizzare lavoratori portuali e l’intera città invasa dall’attraversamento pesante.

